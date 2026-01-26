Contratti alternativi nel turismo fino a 8 mila euro l’anno in meno per i lavoratori | l' allarme di Confcommercio Verona

Confcommercio denuncia concorrenza sleale, meno tutele e salari più bassi che mettono a rischio occupazione e attrattività del settore terziario per i giovani Il turismo continua a esercitare un forte richiamo sui giovani, che lo percepiscono come un settore capace di offrire opportunità occupazionali interessanti. Questa attrattività, tuttavia, si scontra con criticità strutturali che rischiano di comprometterne il futuro, soprattutto sul fronte della qualità del lavoro. È quanto emerge dalla ricerca “Giovani, lavoro e professioni turistiche”, realizzata dall’Osservatorio per il Turismo sul Lago di Garda in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Comunità del Garda, che ha coinvolto 425 studenti degli istituti superiori a indirizzo linguistico, turistico e alberghiero delle tre sponde del lago e dell’entroterra.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Nel Lazio 4 lavoratori su 10 prendono meno di 15mila euro l'anno. A Roma i compensi più bassi agli operai

Più di 4 lavoratori su 10 in Emilia-Romagna hanno una retribuzione sotto i 20 mila euro (lordi) all'annoIn Emilia-Romagna, oltre il 40% dei lavoratori percepisce meno di 20.

