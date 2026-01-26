Continassa Juve | squadra al lavoro dopo il successo sul Napoli ora testa alla Champions

Dopo la vittoria contro il Napoli, la Juventus si prepara per la prossima sfida in Champions League. La squadra si è riunita alla Continassa per continuare gli allenamenti, monitorando lo stato di infortunati, tempi di recupero e eventuali diffidati. Qui le ultime notizie sulla formazione, le condizioni dei giocatori e le strategie in vista delle prossime gare europee.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve si è allenata in mattinata dopo la vittoria netta sul Napoli per 3-0 di ieri pomeriggio. La testa però è già al match di Champions League in programma mercoledì sera contro il Monaco Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: squadra al lavoro dopo il successo sul Napoli, ora testa alla Champions Approfondimenti su continassa juve Continassa Juve: successo fondamentale col Bodo Glimt, dopo mille peripezie il rientro in Italia dalla Norvegia. Ora testa al Cagliari Continassa Juve: KO contro il Napoli, ora testa al Pafos La Juventus si prepara ad affrontare il Pafos dopo la sconfitta contro il Napoli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su continassa juve Argomenti discussi: Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: cosa cambia con Conceicao titolare; Lavoro di recupero per McKennie alla Continassa: le condizioni del texano per Juve-Napoli; Ronaldo vince ancora contro la Juve: non deve restituire i 9,8 milioni; Il nuovo centravanti non è l'unico obiettivo della Juventus: cosa serve alla squadra di Spalletti sul mercato. Juventus, En-Nesyri in standby e Spalletti punta su ConceicaoQuesta mattina la Juventus si ritroverà alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della sfida contro il Napoli. La squadra, alla vigilia. tuttomercatoweb.com Juve, via al progetto Spalletti 2028: si lavora al rinnovo biennale del tecnicoL'allenatore juventino è sotto contratto fino a giugno con prolungamento automatico in caso di qualificazione alla Champions League, ma alla Continassa c'è la volontà di anticipare i tempi per un nuov ... gazzetta.it Gelo rotto alla Continassa: McKennie ha convinto tutti e ora la Juve lavora per blindarlo ed evitare l'addio a zero. #McKennie #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook I fantasisti turchi stanno per raddoppiare alla Continassa: dopo Yildiz alla Juventus, è in arrivo anche Teoman Gündüz (6 gol e 4 assist finora con la Triestina) per la Juve Next Gen. Operazione in fase avanzata. Via @NicoSchira x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.