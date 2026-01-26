Continassa Juve | squadra al lavoro dopo il successo sul Napoli ora testa alla Champions

Dopo la vittoria contro il Napoli, la Juventus si prepara per la prossima sfida in Champions League. La squadra si è riunita alla Continassa per continuare gli allenamenti, monitorando lo stato di infortunati, tempi di recupero e eventuali diffidati. Qui le ultime notizie sulla formazione, le condizioni dei giocatori e le strategie in vista delle prossime gare europee.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve si è allenata in mattinata dopo la vittoria netta sul Napoli per 3-0 di ieri pomeriggio. La testa però è già al match di Champions League in programma mercoledì sera contro il Monaco Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

