Conte | Una nuova batosta si abbatte sulle famiglie italiane
Secondo recenti dati, le famiglie italiane devono affrontare un aumento medio di circa 670 euro all’anno per spese varie e costi aggiuntivi. La difficoltà di accedere ai mutui si aggrava ulteriormente, rendendo più complesso il miglioramento della condizione economica. Questa situazione rappresenta un nuovo peso economico per molte famiglie, che devono gestire risorse più limitate in un contesto di crescente incertezza.
ROMA – “Una nuova batosta si abbatte sulle famiglie italiane: quest’anno dovranno spendere in media 670 euro in più per spese varie e costi aggiuntivi, senza contare la maggiore difficoltà di accedere ai mutui come riferisce oggi il Sole 24 Ore. Non possiamo permetterci che in Parlamento arrivino solo tanti nuovi programmi di Riarmo mentre il governo rimane immobile sul carovita: carrello tricolore bocciato e accantonato, decreto bollette atteso da mesi, Piano casa sparito mentre si tagliano agevolazioni ai giovani, tanti no alle nostre proposte, dal salario minimo all’estensione della no tax area mentre si buttano soldi per centri fermi in Albania”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
La Bce ha nuovamente bocciato la Manovra, evidenziando effetti negativi su banche e famiglie.
**Governo: Conte, 'serie di rincari per famiglie, quando pensa di fare qualcosa?'**Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Una nuova batosta si abbatte sulle famiglie italiane: quest’anno dovranno spendere in media 670 euro in più per spese varie e costi aggiuntivi, senza contare la maggiore d ... lagazzettadelmezzogiorno.it
