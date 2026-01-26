In un contesto di incertezza, Conte ribadisce la sua determinazione a mantenere la calma, affermando: «Non scendiamo dalla barca». Tuttavia, la serie A sembra trasferirsi in Australia, con risultati pesanti come le sconfitte di Pisa e Torino. In un clima di tensione e sfide complesse, la stabilità diventa fondamentale per affrontare le difficoltà e mantenere saldo il rotta.

Addio Scudetto? Conte ai suoi: «Non scendiamo dalla barca». Però è meglio avere a bordo due ciambelle di salvataggio. *** Sulla finale di Coppa d'Africa si son sentite le teorie più disparate sul cucchiaino di Brahim Diaz. In Spagna il suo compagno nel Real Mbappé ha segnato un rigore tirandolo come lui, rideva mentre la regia indugiava sulla faccia del povero marocchino, e poi lo ha pure preso in giro sui social. Un vero amico. *** I tifosi del Nizza si sono menati con quelli olandesi dei Go Head Eagles, ma per insultarli col megafono usavano Google translate. E poi dicono che la tecnologia non possa abbattere le barriere! *** St Pauli-Amburgo 0-0 per le occasioni che non ci sono state è diventata per statistica la partita più noiosa di sempre e sul web si ironizza «doveva finire -1 pari». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Conte non scende dalla barca ma... E la serie A alla fine gioca in Australia: il Pisa ha perso 6-2, il Torino 6-0

Conferenza stampa Conte post Juve Napoli: «Non si scende dalla barca, è bella al largo in un mare tempestoso!»Dopo la partita tra Juventus e Napoli della 22ª giornata di Serie A 202526, Antonio Conte ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa.

Leggi anche: Paleari Torino, Amelia analizza: «Da quando gioca, il Toro non ha perso una gara. È stato reattivo sul colpo di testa di McKennie, ma l’intervento col coefficiente maggiore…»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Juventus-Napoli, Conte: Il rigore su Hojlund? Speriamo ci sia sempre onestà. VIDEO; Conte non scende dalla barca ma... E la serie A alla fine gioca in Australia: il Pisa ha perso 6-2, il Torino 6-0; Conte: Rigore su Hojlund? Spero sempre che ci sia onestà per un calcio pulito; Juventus-Napoli 3-0, Conte nel post partita: Rigore? Speriamo ci sia sempre onestà. Ci stiamo attrezzando per i miracoli.

Conte a DAZN: I ragazzi stanno mettendo a rischio la loro incolumità, siamo in super emergenza! Rigore su Hojlund? No comment. Neres si operaUltime notizie Napoli - Antonio Conte, allenatore della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nell’immediato post-partita Juventus-Napoli 3-0. Juventus-Napoli 3-0, intervista Conte a DAZN Di ... msn.com

Conte a Sky: Complimenti alla Juventus ma anche ai miei ragazzi, nessuno scende dalla barca. Rigore su Hojlund? Non c'è più gusto...Dopo la brutta sconfitta subita contro la Juventus, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: Risultato troppo severo ma questa è una squadra che ... tuttojuve.com

"Dalla barca non si scende, guai a pensarlo! Combatteremo con tutte le nostre forze fino alla fine!" La carica di Mister #Conte #ForzaNapoliSempre #NOISIAMOILNAPOLI #sscnapoli #napoli - facebook.com facebook

Conte in Conferenza:« Ai ragazzi ho detto che si continua a lottare insieme. Non si scende dalla barca. I tifosi devono esserci vicini» x.com