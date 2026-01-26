Contatto Hojlund-Bremer l’ex arbitro Calvarese fa discutere | il commento sul mancato rigore

Il match tra Juventus e Napoli ha suscitato molte discussioni, in particolare per un episodio nell’area bianconera tra Hojlund e Bremer. L’ex arbitro Calvarese ha commentato il mancato rigore, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Questo episodio ha riacceso le riflessioni sulla decisione dell’arbitro e sulle sue implicazioni nel risultato finale.

Il match tra Juventus e Napoli è stato al centro di numerose discussioni, in particolare per il contatto avvenuto nell’area bianconera tra Hojlund e Bremer. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto sulla questione, confermando che la decisione di non assegnare il rigore fosse giusta. Secondo Calvarese, il contatto tra i due giocatori non ha avuto la forza e la determinazione necessarie per giustificare la sanzione del penalty. Il doppio contatto nell’area. Durante il primo tempo della partita, un episodio ha suscitato molta discussione: il contatto tra Bremer e Hojlund. Calvarese ha spiegato che il primo intervento, in cui Bremer sembra toccare leggermente Hojlund, non è abbastanza significativo da determinare un rigore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Durante la partita tra Juventus e Napoli, ci sono state alcune decisioni arbitrali contestate, tra cui un possibile rigore negato agli azzurri per un contatto tra Bremer e Hojlund.

L'analisi di Marelli sulla moviola Juve Napoli si concentra sul contatto tra Bremer e Hojlund, sollevando dubbi sulla decisione del VAR.

