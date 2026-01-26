Consiglio comunale di Modena minuto di silenzio per ricordare Shoah e Vittorio Reggiani

Durante la seduta del Consiglio comunale di Modena di lunedì 26 gennaio, è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare la Giornata della Memoria e il primo anniversario della scomparsa del consigliere Vittorio Reggiani, avvenuta il 24 gennaio 2025. Questo momento ha voluto sottolineare l’importanza della memoria storica e il ricordo di figure significative per la comunità.

Il presidente Carpentieri sul primo anniversario della scomparsa del consigliere: “I suoi valori una guida per tutti noi” "Questo momento ci tocca per due motivi – ha affermato il presidente Antonio Carpentieri a nome di tutta l’Assemblea – per la prossimità con il 27 gennaio, Giorno della Memoria dedicato alla Shoah, e per il recente anniversario della scomparsa del consigliere Reggiani. Fare memoria delle vittime significa non dimenticare, studiare e comprendere ciò che è accaduto. Fare memoria di Vittorio significa tenere vivi i valori che hanno rappresentato la bussola della sua attività politica, valori che possono essere una guida per tutti noi, al di là delle appartenenze politiche".🔗 Leggi su Modenatoday.it

Prima dell'inizio della seduta del consiglio comunale di oggi, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Claudio Cicognola e Mirabassi.

