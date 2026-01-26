Congresso Pd a Mercato San Severino il nuovo segretario è Federica Giardino

Il congresso del Partito Democratico a Mercato San Severino si è concluso domenica 25 gennaio, con un voto ampio e condiviso. Federica Giardino è stata eletta come nuovo segretario cittadino, assumendo la guida del partito locale. La nomina rappresenta un momento importante per il percorso politico del PD nella comunità sanseverinese, segnando l'inizio di un nuovo mandato di impegno e confronto.

Il commento della dirigente democratica: "Sono certa che potrò contare sul sostegno e la collaborazione di tutti in questo percorso importante per il partito, che vuol'essere ancora più aperto, inclusivo e radicato" Con le elezioni tenutesi domenica 25 gennaio, il congresso cittadino del Partito Democratico, con voto ampio e condiviso, ha affidato la guida del partito sanseverinese a Federica Giardino. "Una scelta che - si legge in una nota - giunge al termine di un percorso di sintesi e di sana dialettica, espressione qualificata di una fase politica che guarda con attenzione al bene della città attraverso l'unità, la solidarietà, la vicinanza alle persone ed un serio confronto con le altre forze politiche.

