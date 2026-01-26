Congo la guerra uccide anche la sanità

Nel North e nel South Kivu, regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo, la guerra continua a compromettere gravemente il sistema sanitario. Conflitti prolungati e insicurezza incidono sulla disponibilità di servizi essenziali, aumentando il rischio di malattie e mortalità. La situazione evidenzia come i conflitti armati abbiano effetti devastanti anche sulla salute delle popolazioni locali, aggravando le condizioni di vita in queste aree già fragili.

Nel North e nel South Kivu, le due regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo coinvolte in una lunga “guerra mondiale africana”, si muore purtroppo per le conseguenze più tipiche di un conflitto. Raid, bombe, mine, uccisioni mirate: le armi, in poche parole, come accade in ogni guerra causano ogni giorno lutti e dolori. Ma da questa parti, la guerra fa vittime anche senza il fragore e il rumore degli ordigni. Si muore nei campi profughi non raggiunti da servizi sanitari, così come dentro ospedali congolesi o del vicino Burundi incapaci di affrontare le emergenze. La guerra uccide anche perché provoca il collasso dei vari servizi sanitari. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Congo, la guerra uccide anche la sanità Anche se è appena stata eliminato, il Congo resta la Nazionale con più stile della Coppa d'AfricaNonostante l’eliminazione per mano dell’Algeria ai tempi supplementari, il Congo si conferma come la squadra più elegante della Coppa d’Africa. Anche se è appena stato eliminato, il Congo resta la Nazionale con più stile della Coppa d'AfricaNonostante la recente eliminazione, il Congo si conferma come la nazionale più elegante della Coppa d’Africa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. RD Congo - Occidente culpable È fuggita dalla guerra in Congo e in Italia è diventata una chef apprezzata lottando contro razzismo e sessismo. Mentre la ascolti parlare, Victoire Gouloubi ti ispira. È una donna forte, determinata, preparata. Una chef apprezzata che ha reso il suo cibo un p - facebook.com facebook R.D. Congo: l’attivista Kabeza, “è una guerra di aggressione e saccheggio delle risorse minerarie” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.