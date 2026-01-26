Confindustria | Misiani ' dati certificano economia ferma governo senza strategia'

I dati del Centro Studi Confindustria evidenziano una crescita economica lenta e stagnante in Italia, in un momento in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrebbe favorire uno sviluppo sostenuto. La situazione solleva interrogativi sulla strategia complessiva del governo e sulla capacità di mettere in atto politiche efficaci per rilanciare l'economia nazionale.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "I dati diffusi oggi dal Centro Studi Confindustria restituiscono un quadro preoccupante: l'economia italiana è quasi ferma proprio nella fase in cui il Pnrr dovrebbe esprimere il massimo della sua capacità di spinta. I consumi restano deboli, frenati dall'incertezza; l'export soffre; l'industria continua a muoversi in modo instabile. Gli investimenti legati al Pnrr restano l'unica vera leva di crescita, in un contesto in cui la domanda interna non riparte e la competitività delle imprese è sotto pressione". Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Confindustria: Misiani, 'dati certificano economia ferma, governo senza strategia' Approfondimenti su confindustria misiani Confindustria: "Economia quasi ferma" Secondo Confindustria, l’economia italiana si trova in una fase di quasi inattività, influenzata da fattori come l’instabilità del dollaro, l’incertezza dei mercati, un export debole e consumi rallentati. Per Confindustria l’economia è quasi ferma Secondo il bollettino congiunturale di Confindustria, l’economia italiana mostra segnali di stagnazione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. L'intervento del ministro Giorgetti al forum di Cernobbio | 07/09/2025 Misiani: Confindustria certifica la stagnazione dell’economia, senza piano industriale l’Italia verso il declinoIl Rapporto del Centro Studi Confindustria conferma la fotografia di un Paese in stagnazione. La crescita prevista è appena dello 0,5% nel 2025 e dello 0,7% nel 2026, valori del tutto insufficienti ... partitodemocratico.it Confindustria, 'passaggio storico' per l'occupazione al SudI dati Istat certificano un passaggio storico: per la prima volta dal 2004 il tasso di occupazione nel Mezzogiorno supera il 50%. È la prova di una risposta vera del tessuto produttivo meridionale, ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.