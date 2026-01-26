Confindustria economia quasi ferma le tensioni gonfiano oro e petrolio Giù i consumi boom del risparmio

L'attuale situazione economica in Italia registra una stagnazione, con tensioni sui mercati internazionali che influiscono su oro e petrolio. La stabilità dei prezzi del petrolio e il dollaro debole penalizzano l’export, mentre l’incertezza legata a Venezuela e Groenlandia aumenta la cautela delle famiglie italiane. Di conseguenza, i consumi rallentano, favorendo un incremento del risparmio.

”Il prezzo del petrolio non scende più, il dollaro debole compromette l’export, i casi di Venezuela e Groenlandia alimentano l’incertezza che in Italia spinge le famiglie a risparmiare frenando i consumi. In positivo agisce l’ultima accelerazione sul Pnrr, la riduzione dei tassi sovrani, la risalita del credito. L’industria resta volatile, gli investimenti sono l’unica spinta per il Pil”. E’ il bilancio che emerge dall’ultima congiuntura elaborata dal Centro studi di Confindustria ( qui il link al documento). I prezzi del petrolio e del gas – sottolinea in particolare l’analisi – sono in risalita: ”65 dollari al barile medi a gennaio (picco a 69), da 63 a dicembre.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Confindustria: "Economia quasi ferma"Secondo Confindustria, l’economia italiana si trova in una fase di quasi inattività, influenzata da fattori come l’instabilità del dollaro, l’incertezza dei mercati, un export debole e consumi rallentati.

Per Confindustria l’economia è quasi fermaSecondo il bollettino congiunturale di Confindustria, l’economia italiana mostra segnali di stagnazione.

