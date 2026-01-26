Condannato per violenza sessuale rapina e sequestro di persona | espulso 40enne al vertice della malavita ravennate

La Questura di Ravenna ha espulso un uomo tunisino di 40 anni, condannato per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. Alla guida di un'organizzazione criminale nella zona, l'operazione è stata coordinata con il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

La Questura di Ravenna, insieme al personale del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, ha portato a termine con successo le procedure per il rimpatrio coatto di un tunisino di 40 anni, gravato da numerosi precedenti penali e giudicato dal magistrato di sorveglianza di Ancona come "un soggetto dall'elevata e attuale pericolosità sociale". L'uomo, che ha collezionato nel corso degli anni condanne per reati di particolare gravità tra cui violenza sessuale di gruppo, rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e traffico di sostanze stupefacenti, è stato espulso dal territorio nazionale in esecuzione di una misura di sicurezza giudiziaria.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Rapina, violenza sessuale e spaccio nei dintorni di Ravenna, 40enne tunisino espulso per pericolosità socialeUn cittadino tunisino di 40 anni, coinvolto in reati come rapina, violenza sessuale e spaccio nei dintorni di Ravenna, è stato espulso dalle autorità italiane.

