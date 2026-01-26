Sono state inviate le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, ai sensi del DDG n. 23982025. Le convocazioni sono rivolte ai candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo e sono ammessi alla fase orale. In questa comunicazione vengono fornite le informazioni necessarie per la partecipazione e le modalità di accesso alla prova.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. ADAA Convocazione prova orale (I parte per la Regione Abruzzo) fino a giorno 04.03.2026 – EEEE prima parte dal giorno 19012026 al giorno 06022026 – seconda parte dal dal giorno 10022026 al giorno 27032026 AAAA Sardegna – 11 febbraio 2026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 12 febbraio 2026: prova orale Le prove orali proseguiranno fino al 11 aprile 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale [Le convocazioni]Sono disponibili le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, come previsto dal DDG n.

Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale [Le convocazioni]Sono state inviate le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, secondo il DDG n.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

Argomenti discussi: Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale [Le convocazioni]; D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto AAAA – Costituzione della commissione giudicatrice; Prima sentenza dei concorsi PNRR 3: circa 2.600 posti potrebbero rimanere vacanti; Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti.

Concorso PNRR3 docenti infanzia e primaria: si può ricevere la traccia tramite email, 24 ore di tempo per preparare lezione simulataProva orale infanzia e primaria concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025, la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 del Decreto ministeri ... orizzontescuola.it

Concorso docenti 2024 infanzia e primaria: risultati prove scritte/ 80% le ha superateI risultati delle prove scritte del concorso docenti 2024 infanzia e primaria: 80% le ha superate, ma i dati regionali a disposizione sono parziali, così come quelli della secondaria Sono terminate le ... ilsussidiario.net

Buon pomeriggio a tutti ,sapreste darmi delucidazioni sul link in allegato alla mail per la convocazione all’orale ,dove poi alla fine c’è scritto invia la tua candidatura Grazie a chi mi risponderà ,io partecipo per la classe di concorso Infanzia regioneCampania . - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2398/2025 per infanzia e primaria. La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, gli Uffici Scolastici hanno già pubblicato il voto minimo di ammissione alla prova orale e le commissioni stanno provveden x.com