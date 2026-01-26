Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, pubblicato con DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025, ha avviato le prove orali per infanzia, primaria e secondaria. Di seguito sono riportate le lettere estratte, segnando l'inizio ufficiale delle sessioni di valutazione. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, con procedure trasparenti e conformi alle indicazioni ministeriali.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando “Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.” Si tratta della lettera dell’alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]Ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]Il concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti DDG n. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]; Prima sentenza dei concorsi PNRR 3: circa 2.600 posti potrebbero rimanere vacanti; Concorso docenti PNRR3: comincia la prova orale. Diretti verso le assunzioni del 2026 [LO SPECIALE]; Concorso docenti PNRR3: ammissione alla prova orale, scioglimento della riserva e voto minimo – Tutto ciò che c’è da sapere. Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi?Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it Concorso PNRR3 docenti: si può ricevere la traccia tramite email, 24 ore di tempo per preparare lezione simulataProva orale dei concorsi docenti PNRR3 banditi con DDG n. 2938/2025 per infanzia primaria e DDG n. 2939/2025 : la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all’articolo 7, commi 2 ... orizzontescuola.it Chi ha superato lo scritto del concorso docenti si trova ora davanti alla lezione simulata. Preparare una presentazione efficace può fare la differenza. Questo breve corso fornisce strumenti pratici per realizzare slide funzionali, adatte al contesto sco… x.com Concorso docenti e tutela dell’affidamento Dopo anni di battaglie legali, il Consiglio di Stato ha reintegrato una docente illegittimamente licenziata, riconoscendo la violazione del principio di tutela dell’affidamento, annullando la sentenza di primo grado. Una facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.