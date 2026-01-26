Con ' Venditori di anime' al via la rassegna Tit a Orsogna

È iniziata la terza edizione di Tit, la rassegna teatrale

Al via la terza edizione di Tit, “Il Teatro intorno a te”, presso il Teatro Camillo De Nardis di Orsogna nell’ambito della stagione di prosa per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il Comune. Un percorso teatrale intenso e di qualità per portare il grande teatro vicino alle persone attraverso storie potenti, interpreti di primo piano e produzioni di rilievo nazionale. Il primo appuntamento è venerdì 30 gennaio, alle ore 21, con “Venditori di Anime”, con Maddalena Rizzi, Bruno Governale e Alessandro Scafati. Lo spettacolo è un’opera intensa e suggestiva, che esplora il mondo fragile e passionale del teatro attraverso tre personaggi misteriosi, l'Uomo, il Giovane e la Donna e le loro lotte per preservare questo luogo che è alla base dei loro desideri e delle loro disgrazie dalla commercializzazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

