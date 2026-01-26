con the paper e sabrina impacciatore sky regala il ritorno di the office

Oggi su NOW, arriva lo spin-off di The Office con Sabrina Impacciatore, che interpreta un ruolo chiave. La serie, con protagonista Steve Carell, si arricchisce di un nuovo capitolo, offrendo ai fan un’opportunità di approfondire l’universo originale. Sky continua a proporre contenuti di qualità, ampliando la propria offerta con questa attesa novità.

Debutta oggi in streaming anche su NOW lo spin-off della mitica serie con Steve Carell che vede nell'attrice italiana la sua star di riferimento L'universo di The Office è pronto ad espandersi. La celebre troupe documentaristica che ha raccontato per nove stagioni le assurdità della Dunder Mifflin cambia scenario e punta i riflettori sul mondo del giornalismo locale. Da questa premessa nasce The Paper, l'attesissimo spin-off della sit-com di culto, disponibile da oggi, 26 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Vincitrice di un Emmy e forte di oltre 160 nomination complessive, The Office ha segnato un'epoca della televisione, diventando un fenomeno globale e lanciando le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

