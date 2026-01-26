Con la separazione delle carriere, il ruolo del pubblico ministero potrebbe incontrare conflitti di interesse, influenzando la tutela della verità nei procedimenti giudiziari. La distinzione tra incarichi e funzioni è fondamentale per garantire imparzialità e credibilità nel sistema giudiziario. Angelo Palazzolo sottolinea come la concezione di giustizia come confronto tra accusa e difesa possa essere limitata, evidenziando l’importanza di un percorso professionale chiaro e indipendente.

di Angelo Palazzolo L’idea che la giustizia sia uno scontro tra accusa e difesa è profondamente errata. Soprattutto in ambito penale, non si dovrebbe trattare di “vincere” o “perdere”, ma di accertare i fatti, tutelare i diritti di tutte le parti e assicurare che la decisione finale sia fondata sulla legge e sulle prove. Per chi ha una concezione della Giustizia che va oltre il confronto sportivo, la Giustizia è una sola: è la ricerca imparziale della verità nel rispetto delle garanzie. Infatti, per quanto le ragioni di accusa e difesa siano chiaramente diverse, idealmente perseguono il medesimo scopo: mettere il giudice in condizione di valutare il fenomeno (la res iudicanda, direbbero i giuristi) osservandolo da punti di vista differenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con la separazione delle carriere il pm andrà incontro a un conflitto di interessi: a rimetterci, la ricerca della verità

Reti di Giustizia organizza un incontro sulla separazione delle carriere, che si terrà domenica 18 gennaio alle 16 al Palazzo della Cultura di Catania, in via Vittorio Emanuele 121.

