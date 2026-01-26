'Comunicazione e Marketing', successo per il corso Cinecittà-Adnkronos

Il corso di Comunicazione e Marketing, promosso da Cinecittà e organizzato da Adnkronos Comunicazione, ha riscosso un primo positivo riscontro. Un’opportunità formativa rivolta a professionisti e appassionati del settore, realizzata per approfondire le strategie di comunicazione e marketing in un contesto professionale. L’iniziativa testimonia l’impegno di entrambe le realtà nel supportare la crescita delle competenze nel settore.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - 'Buona la prima' per il corso di Comunicazione e Marketing promosso da Cinecittà e organizzato da Adnkronos Comunicazione. Dopo tre mesi e 120 ore di lezioni, laboratori, esperienze, con protagonisti del giornalismo, della comunicazione e del mercato, il corso si è chiuso con la consegna degli attestati e la presentazione di podcast e vodcast inediti originali dedicati al cinema e alla storia di Cinecittà. Il corso è parte del percorso del LuceLabCinecittà, che prevede corsi di formazione e avviamento professionale gratuiti per creare nuove figure del comparto audiovisivo, finanziato con fondi Pnrr del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

