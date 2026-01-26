Comunicazione corso sull’intelligenza artificiale per giornalisti

La Federazione italiana settimanali cattolici, in collaborazione con la Pontificia Università della Santa Croce, propone un corso online sull’intelligenza artificiale rivolto a giornalisti e comunicatori. Il percorso mira a fornire conoscenze e strumenti fondamentali per comprendere e affrontare le sfide di questa tecnologia nel contesto della comunicazione, favorendo un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali.

Al via un corso online sull’intelligenza artificiale destinato a giornalisti e comunicatori, promosso dalla Federazione italiana settimanali cattolici in collaborazione con la Pontificia Università della Santa Croce. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Unipi lancia un corso gratuito sull'etica dell'intelligenza artificiale

Da Gutenberg all’intelligenza artificiale: "Lotte di potere per la comunicazione"

Argomenti discussi: Blog | Parte a febbraio il corso AI Agent Survival Kit. Ecco tutto quello che c'è da sapere - Info Data; Greenwashing, l’AI per smascherare i furbetti del finto ecologico; Il Papa: non fermare le nuove tecnologie ma governarle. L'IA sia alleata, non oracolo; Transizione digitale: il Comune adotta una piattaforma con intelligenza artificiale.

Formazione sull’IA: 250 iscritti da tutta Italia rispondono all’appello di Leone XIVUn’adesione ampia e trasversale che coinvolge la grande famiglia Fisc, una realtà che riunisce 190 testate diocesane e raggiunge ogni settimana oltre 5 milioni di lettori, confermando la sensibilità ... corrierecesenate.it

Intelligenza artificiale: Fisc e Pontificia Università della Santa Croce, al via il Mooc per giornalisti e comunicatoriParte oggi a Roma il Mooc Intelligenza artificiale per giornalisti e comunicatori: visione d’insieme, promosso dalla Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) in collaborazione con la Pontif ... agensir.it

