Comunicazione corso sull’intelligenza artificiale per giornalisti

La Federazione italiana settimanali cattolici, in collaborazione con la Pontificia Università della Santa Croce, propone un corso online sull’intelligenza artificiale rivolto a giornalisti e comunicatori. Il percorso mira a fornire conoscenze e strumenti fondamentali per comprendere e affrontare le sfide di questa tecnologia nel contesto della comunicazione, favorendo un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali.

Al via un corso online sull'intelligenza artificiale destinato a giornalisti e comunicatori, promosso dalla Federazione italiana settimanali cattolici in collaborazione con la Pontificia Università della Santa Croce. Servizio di Rita Salerno TG2000.

