Comete e green deal

Il relatore illustrerà i principali risultati della missione ESANASA Rosetta, alla quale ha partecipato direttamente, focalizzandosi sulla cometa 67PChuryumov-Gerasimenko. Verranno analizzati gli elementi scoperti e le implicazioni di queste scoperte, collegandole agli aspetti del Green Deal e alle strategie di sostenibilità ambientale. Un approfondimento che evidenzia come l’esplorazione spaziale possa contribuire alla comprensione e tutela del nostro pianeta.

Il relatore farà riferimento ai risultati ottenuti dalla missione ESANASA - Rosetta, alla quale ha partecipato personalmente, che ha esplorato da vicino la cometa 67PChuryumov-Gerasimenko, entrando nel dettaglio degli elementi che sono stati scoperti in questo oggetto.

