Come funzionano i playoff di Champions League chi gioca e quando

I playoff di Champions League sono la fase conclusiva della qualificazione, in cui si sfidano le squadre che hanno superato i turni preliminari. Le partite si svolgono in incontri di andata e ritorno, con le squadre che cercano di ottenere il miglior risultato complessivo per accedere alla fase a gironi. La programmazione, i partecipanti e le date precise variano di anno in anno, seguendo il calendario ufficiale UEFA.

Più si avvicina la fine della league phase della Champions League, più il tema playoff diventa caldo. Negli ultimi 90 minuti può succedere ancora di tutto e ogni gol fatto o subito rischia di pesare tantissimo. Ma è bene arrivarci preparati, perché a seconda del piazzamento in classifica cambia anche il possibile avversario. Come leggere la classifica finale. La maxi classifica finale andrà letta in quattro blocchi: le prime otto squadre andranno direttamente agli ottavi di finale, dove saranno teste di serie e potranno così giocare in casa il ritorno.

