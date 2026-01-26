La Comacchiese continua la sua serie di vittorie, conquistando un'altra importante trasferta. Nella partita contro l'Osteria Grande, i biancazzurri si sono imposti con un gol nel secondo tempo, mantenendo saldo il vantaggio fino al fischio finale. Una prestazione che conferma la solidità della squadra e la determinazione nel proseguire il cammino stagionale.

Osteria Grande 0 Comacchiese 1 OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano (12’ st Monducci), Tomatis, Stanzani (36’ st Landi), El Archi (21’ st Garetti), Castagnini, Grazioso, Bilali (21’ st Biondelli), Cappelletti (12’ st Spitz), Jammeh, Mekhchane. All.: Melotti. COMACCHIESE: Campi, Manieri, Ferri, Gordini, Fiorini (19’ st Temporin), Succi, Sylla, Taroni, Britos Dos Santos (46’ st Riberti), Mancini (21’ st Centonze), Montanari (32’ st El Shazly). All.: Candeloro. Arbitro: Romini di Ravenna. Rete: 16’ st Montanari (C). Note: ammoniti: Campi (C). La Comacchiese espugna il campo dell’Osteria Grande imponendosi 1-0 al termine di uno scontro diretto teso e molto bloccato, giocato sul filo dell’equilibrio e della paura di perdere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Comacchiese non si ferma. E’ un altro colpo salvezza

