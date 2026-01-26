Coltello stampato in 3D tra i banchi | studenti nei guai a Terlano

Durante un controllo scolastico a Terlano, è stato sequestrato un coltello a scatto realizzato in stampa 3D, con lama di circa otto centimetri. L’arma, trovata tra i materiali di uno studente di una scuola media, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’uso di tecnologie innovative. L’episodio sottolinea l’importanza di monitorare e prevenire l’introduzione di oggetti pericolosi tra gli studenti.

Un coltello a scatto con lama di circa otto centimetri, realizzato artigianalmente con una stampante 3D, è stato sequestrato a uno studente di una scuola media di Terlano. L'oggetto, a tutti gli effetti considerato un'arma, è stato rinvenuto nel corso di un controllo all'interno dell'istituto. Dalle verifiche è emerso che il coltello non era stato costruito dal ragazzo che lo portava con sé, ma da un altro studente, successivamente coinvolto nelle indagini. I Carabinieri, dopo il ritrovamento dell'arma in plastica, hanno approfondito gli accertamenti risalendo all'autore materiale della realizzazione.

