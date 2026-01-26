Coltellate fuori la scuola per la ragazza contesa | condanna definitiva per 32enne

È stata resa definitiva la condanna a carico di Vincenzo F., 32 anni di Marcianise, condannato per il tentato omicidio di uno studente di 16 anni avvenuto davanti all’Isis Novelli. L’episodio, avvenuto in un contesto di rivalità legata a una ragazza, ha portato alla condanna definitiva dell’uomo. La sentenza chiude un procedimento che ha attirato l’attenzione sulla gravità di episodi di violenza legati a conflitti giovanili e contese

Diventa definitiva la condanna a carico di Vincenzo F., 32enne di Marcianise, accusato del tentato omicidio di uno studente di 16 anni avvenuto all’esterno dell’Isis Novelli. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando errori nel calcolo della pena da parte dei giudici della corte partenopea. Il 32enne è stato condannato al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La vicenda in cui è rimasto coinvolto il 32enne è avvenuta a novembre del 2023. Il 16enne era passato fuori l’istituto di Marcianise insieme a un amico per salutare una ragazza.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su coltellate fuori

Nella notte a Sarezzo, un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori da un bar e successivamente è deceduto in ospedale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su coltellate fuori

Argomenti discussi: Youssef è rientrato in classe, era scosso. Poi è stato accoltellato davanti a noi: omicidio a scuola, panico tra i compagni; Abanoub ucciso a coltellate in classe a 19 anni: tutto quello che c'è da sapere; La Spezia, accoltellamento a scuola: morto studente 18enne: fermato un compagno; Ragazzo accoltellato La Spezia, proteste contro i docenti. Crepet: Cosa devono fare? Assegnare un tema?.

Abanoub ucciso a coltellate in classe a 19 anni: tutto quello che c'è da sapereL'omicida è un altro studente di 18 anni, che ammette: «L'ho colpito per quelle fotografie scambiate con lei». Disposta l'ispezione dell'istituto Chiodo ... avvenire.it

La Spezia, studente 19enne accoltellato in classe da un compagno di scuola: è graveLa Spezia, studente 19enne accoltellato in classe da un compagno di scuola: è grave ... msn.com

«Stasera ho ricevuto decine di coltellate», confessa Cannavacciuolo, ancora provato dall’atmosfera dello Juventus Stadium. La puntata di MasterChef Italia di giovedì 22 gennaio ha portato i concorrenti fuori dai fornelli e dentro l’arena bianconera, tra cori da s - facebook.com facebook