Colpo di scena sul caso Sangiuliano | i giudici annullano la sanzione del Garante a Ranucci

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150 mila euro inflitta dalla Garante della Privacy alla Rai, relativa alla diffusione dell'audio tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, ripreso da Report. Questa decisione rappresenta un importante sviluppo nel caso, che ora potrà essere ulteriormente approfondito nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla libertà di stampa.

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150 mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. Ad annunciarlo su Facebook è stato il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci. "Secondo il Tribunale di Roma - scrive - era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori dai tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma". "I contenuti del servizio contestato - si legge ancoranella sentenza - possono essere ricondotti al legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d'inchiesta, in osservanza del principio della essenzialità dell'informazione". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai, riguardante la diffusione dell'audio tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e Federica Corsini, trasmesso da Report.

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai.

