Il Tribunale di Roma ha deciso di annullare la multa da 150 mila euro che il Garante della Privacy aveva imposto alla Rai. La sanzione riguardava la diffusione di un audio tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, trasmesso da Report. La decisione cambia le carte in tavola e apre nuovi scenari sul caso.

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150 mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. Ad annunciarlo su Facebook è stato il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci. "Secondo il Tribunale di Roma - scrive - era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori dai tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma". "I contenuti del servizio contestato - si legge ancoranella sentenza - possono essere ricondotti al legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d'inchiesta, in osservanza del principio della essenzialità dell'informazione". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Colpo di scena sul caso Sangiuliano: i giudici annullano la sanzione del Garante a Ranucci

Approfondimenti su Garante Privacy

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai, riguardante la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e Federica Corsini, trasmesso da Report.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Garante Privacy

Argomenti discussi: Colpo di scena sul caso Sangiuliano: i giudici annullano la sanzione del Garante a Ranucci; Un altro colpo di scena nella travagliata stagione biancoblù; Colpo di scena per Tesla: dazi ridotti al 6%, era del 100%, in Canada; Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 2, come quel colpo di scena avrà un impatto sulla stagione 3.

Parigi, colpo di scena al Senato: naufraga la legge sul diritto di morireLa legge che avrebbe introdotto l’eutanasia in Francia è stata clamorosamente respinta in seconda lettura. Introdotto il diritto al «miglior sollievo ... avvenire.it

Colpo di scena sul caso Sangiuliano: i giudici annullano la sanzione del Garante a RanucciL'autority per la Privacy aveva sanzionato Report a pagare 150 mila euro per la diffusione di un audio tra l'ex ministro e sua moglie, la giornalista Federica Corsini. Il Tribunale di Roma però ha ann ... ilfoglio.it

Colpo di scena https://mdst.it/3M1G9la #SportMediaset facebook

Ora Trump negozia con l’Iran. Colpo di scena (o forse no) Il punto di @de_f_t x.com