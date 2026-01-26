Colono armato minaccia carabinieri | dall' Italia una protesta formale

L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha inviato una nota formale di protesta al governo israeliano, in seguito all'episodio in cui due Carabinieri in servizio presso il consolato di Gerusalemme sono stati minacciati da un colono armato. L'azione rappresenta una risposta ufficiale italiana a un incidente che ha coinvolto membri delle forze dell'ordine nel contesto delle tensioni nella regione.

L' Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha indirizzato una "nota verbale" di protesta formale al governo israeliano per l'episodio in cui sono stati coinvolti due Carabinieri in servizio al consolato generale di Gerusalemme. Su disposizione del ministro degli Esteri Antonio Tajani - riferisce la Farnesina- l'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv sta presentando proteste presso varie amministrazioni israeliane, preannunciando interventi diretti dell'autorità politica italiana. I due militari erano ieri in visita di sopralluogo per preparare una missione degli ambasciatori della Ue in un villaggio vicino Ramallah, in territorio della Autorità nazionale palestinese.

