Colono armato fa inginocchiare due CC

L'ambasciata italiana a Tel Aviv ha inviato una nota di protesta ufficiale al governo israeliano riguardo all'episodio in cui due Carabinieri, in servizio presso il Consolato di Gerusalemme, sono stati costretti ad inginocchiarsi da un colono armato. L'atto ha suscitato attenzione e sollevato preoccupazioni sulla tutela del personale diplomatico e dei rappresentanti italiani nella regione.

17.55 L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha indirizzato una "nota verbale" di protesta formale al governo israeliano per l'episodio in cui sono stati coinvolti due Carabinieri,in servizio al Consolato generale di Gerusalemme. Sono stati minacciati da un colono armato. Fonti riferiscono: "Fatti inginocchiare da un colono sotto la minaccia di un fucile mitragliatore e li ha interrogati". Su ordine del ministro degli Esteri l'ambasciatore italiano a Tel Aviv ha presentato reclami.Poi in serata Tajani ha fatto convocare l'ambasciatore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su colono armato Cisgiordania, carabinieri «minacciati e fatti inginocchiare» da un colono armato. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano Nella Cisgiordania, un episodio ha visto dei carabinieri italiani minacciati e costretti ad inginocchiarsi da un colono armato. Cisgiordania, carabinieri bloccati e fatti inginocchiare da colono armato. Tajani convoca l’ambasciatore d’Israele Due carabinieri in servizio presso il Consolato italiano a Gerusalemme sono stati illegalmente fermati e fatti inginocchiare da un colono armato in Cisgiordania. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su colono armato Argomenti discussi: Israele, un colono armato minaccia due carabinieri e li fa inginocchiare: Tajani convoca l'ambasciatore; Proteste Iran, Time: Possibili 30mila morti in 48 ore di repressione'; Milano, come cambiano i residenti: età, provenienza, fascia di reddito. Cisgiordania, carabinieri bloccati e fatti inginocchiare da colono armato. Tajani convoca l’ambasciatore d’IsraeleL’episodio è avvenuto vicino Ramallah: i due militari sotto minaccia di un fucile mitragliatore e interrogati dall’uomo ... quotidiano.net Cisgiordania, carabinieri italiani «minacciati con armi e fatti inginocchiare da un colono». Tajani convoca l'ambasciatore israelianoL'ambasciata d'Italia a Tel Aviv, su indicazione del ministro Tajani, ha presentato protesta formale al governo israeliano per un episodio in ... msn.com Carabinieri minacciati da un colono armato, l’Italia protesta contro lsraele x.com #Israele, colono armato contro i carabinieri del consolato. #Tajani protesta - facebook.com facebook

