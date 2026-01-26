Colombia Venezuela e Usa | guerriglia narcotraffico e sovranità nella nuova crisi sudamericana

La crisi in Sudamerica si approfondisce tra Colombia, Venezuela e Stati Uniti. Dopo l’intervento statunitense in Venezuela, i gruppi armati colombiani riemergono con nuove sfide, tra retorica anti-imperialista, traffico di droga e problematiche sociali. La regione si trova a fronteggiare tensioni sulla sovranità e sicurezza, evidenziando un quadro complesso di instabilità e conflitti che coinvolgono attori internazionali e locali.

Dopo l’intervento USA in Venezuela, i gruppi armati colombiani rialzano la testa: tra retorica anti-imperialista, droga e bambini soldato, Bogotá è stretta tra Washington e Caracas. La Colombia convive con i gruppi armati dagli anni Sessanta, quando la guerriglia nacque come risposta ideologica a disuguaglianze strutturali, in primis la questione agraria. Oggi quella matrice politica è in larga parte evaporata. Al suo posto domina un’economia di guerra fondata su narcotraffico, estrazione illegale e controllo territoriale, che rende i gruppi armati attori criminali prima ancora che rivoluzionari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Dopo l'intervento in Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro, Donald Trump amplia il suo raggio d'azione includendo anche Colombia e Messico.

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha risposto al tweet di Marine Le Pen affermando che la sovranità degli Stati è sacra e inviolabile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il cambio di regime forzato in Venezuela e le sue conseguenze; Attacco USA in Venezuela: le reazioni dei gruppi armati colombiani e le possibili ripercussioni per la Colombia; Venezuela, guerra alla droga e neocolonialismo; La Colombia di Trump: tra minacce dirette ed espansionismo statunitense. Un analisi.

Venezuela, gli Usa attaccano Caracas. Trump: Abbiamo catturato Maduro. Meloni: Intervento legittimoForti esplosioni a Caracas in Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, Trump ha annunciato la cattura del Presidente Maduro ... gazzetta.it

Lista neraTrump sta incrinando l’alleanza con la Colombia senza un interesse strategico realeAccuse infondate, minacce militari e diplomazia a colpi di social stanno ridefinendo il rapporto tra Washington e Bogotá. Il risultato è l’erosione di una delle relazioni più solide della regione e un ... linkiesta.it

Michela Bongiovanni Dopo l’intervento statunitense in #Venezuela, i gruppi #armati #colombiani hanno fatto dichiarazioni che potrebbero avere conseguenze ben precise sul territorio colombiano e sui rapporti tra #StatiUniti, #Colombia e #Venezuel x.com

