Colleferro Agnese Fallongo e Tiziano Caputo in scena con grande successo al Vittorio Veneto Il loro Circo Paradiso ha concluso qui il suo tour

A Colleferro, l'apertura della Stagione Teatrale 2025-2026 al “Vittorio Veneto” è stata caratterizzata dalla partecipazione di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, protagonisti dello spettacolo “Circo Paradiso”. Lo spettacolo, che ha concluso il suo tour nella città, ha riscosso un notevole successo, segnando un avvio positivo per la nuova stagione teatrale.

La stagione teatrale del Teatro Vittorio Veneto di Colleferro si è aperta nel migliore dei modi, con una sala gremita, nonostante il maltempo e uno spettacolo capace di emozionare la platea. "Circo Paradiso", la commedia musicale tragico

