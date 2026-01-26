Coincidenze storie di viaggiatori | domani la presentazione del libro di Capitanio a Napoli

Domani a Napoli si terrà la presentazione del libro

Sarà presentato domani, martedì 27 gennaio 2025, alle ore 11,30, nella sede dell’ Ordine dei Giornalisti della Campania, in via Partenope 5 a Napoli, il libro “Coincidenze: storie in prestito dai viaggiatori” di Massimiliano Capitanio, commissario Agcom. Ad aprire l’incontro sarà Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Al dibattito parteciperanno Nicola Magliulo, filosofo, e Marcello Russo, docente di Comportamento organizzativo all’Università di Bologna e autore del volume In equilibrio – Un buon work-life balance è possibile. A moderare l’incontro sarà il giornalista Luigi Falco.🔗 Leggi su Ildenaro.it

