Cognigni lancia il Trodica Il Montegranaro si arrende
Cognigni presenta il Trodica, una nuova iniziativa nel settore sportivo. La squadra di Montegranaro si è arresa, segnando il passo in questa fase, mentre la formazione di Cognigni ha mostrato determinazione. La partita ha visto alcuni cambi strategici e un equilibrio tra le forze in campo. Questa sfida rappresenta un importante passo avanti per i nuovi progetti sportivi e le ambizioni future.
1 MONTEGRANARO 0: Baldi, Tomassini, Ciaramitaro, Cantarini, Tardini, Emiliozzi, Vanzan (15’ st Gobbi), Panichelli (15’ st Tringali), Cognigni (36’ st Salvemini), Costa Ferreira, Spagna (28’ st Pitronaci). All Buratti MONTEGRANARO: Taborda, Chimezie (36’ st Chrisantus), Alidori, Zaffagnini, Capodaglio, Gomis (13’ st Proesmans), Santoro (44’ st Vessella), Capponi, Tonuzi (21’ st Perri), Albanesi (34’ st Ciarrocchi), Jallow. All Baldassarri Arbitro: Ballaró di Pesaro Reti: 41’ pt Cognigni. Note - Ammoniti: Albanesi, Panichelli, Gomis, Tardini, Ciaramitaro, Cognigni, Taborda. AngolI: 6-4. Recupero: 4’ pt e 6’ st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La decidono Cognigni e Spagna nel finale. Flop Fermignanese. Il Trodica cala il tris
Eccellenza. "Il Montegranaro è un avversario tosto. Oggi servirà il miglior Trodica»Per affrontare il Montegranaro sarà necessario mettere in campo il massimo impegno.
