Code e disagi per l’incendio di un mezzo pesante sulla A11 fra Prato e Pistoia

Un incendio coinvolge un mezzo pesante sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Ovest e Pistoia, poco dopo le 15 di lunedì 26 gennaio. L’incidente ha causato disagi alla circolazione e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. La situazione ha interessato il tratto tra i chilometri 26,5 e i caselli di Prato Ovest e Pistoia, con ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.

PRATO – Pomeriggio di fuoco e pesanti disagi per la circolazione sulla A11 Firenze-Pisa Nord. Poco dopo le 15 di lunedì (26 gennaio) un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva l’autostrada in direzione mare, all’altezza del chilometro 26,5, nel tratto compreso tra i caselli di Prato Ovest e Pistoia. L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, costringendo Autostrade per l’Italia alla chiusura immediata del tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

