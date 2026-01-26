Code e chignon potrebbero essere la causa dei capelli deboli | ecco come evitarlo

I capelli fragili e deboli possono essere influenzati dall’uso di acconciature come code e chignon. La scelta di pratiche quotidiane corrette può contribuire a mantenere la salute dei capelli, riducendo il rischio di fragilità e diradamento. È importante adottare abitudini di cura adeguate per preservare la forza e la vitalità della chioma nel tempo.

Capelli fragili, fini e diradati non sono dovuti soltanto a cure insufficienti o a un'alimentazione poco equilibrata, ma anche – e spesso soprattutto – al modo in cui vengono acconciati ogni giorno. Code di cavallo, chignon e raccolti molto stretti, infatti, sottopongono la chioma a una trazione costante che, nel tempo, può indebolire il fusto e compromettere la salute del capello. Il risultato è una maggiore tendenza alla rottura, capelli che si spezzano facilmente e zone che appaiono meno "piene", in particolare lungo l'attaccatura frontale e sulle tempie. Come riconoscere l' alopecia da trazione.

