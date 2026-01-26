Cocaina e hashish in una casa occupata | fermato un ventenne

Durante un controllo di routine in un’area rurale di Isola della Scala, le forze dell’ordine hanno fermato un giovane di 20 anni. Nell’ambito delle verifiche, sono state trovate e sequestrate alcune quantità di cocaina e hashish. L’episodio evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche in contesti di occupazioni abitative.

Operazione della polizia locale a Isola della Scala. Droga sequestrata e individuato un presunto punto di spaccio Da un controllo di routine in un’area rurale di Isola della Scala è nato un intervento di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della polizia locale Vr5A hanno fermato nei giorni scorsi un ventenne trovato all’interno di un edificio occupato senza alcun titolo. E durante la perlustrazione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una sostanza bianca che, dopo le analisi di laboratorio, è risultata essere cocaina, in parte già suddivisa in dosi.🔗 Leggi su Veronasera.it

Giovane ventenne sorpreso con 36 grammi di hashish e una dose cocaina: scatta la segnalazione durante il blitz dei CarabinieriUn giovane di appena vent'anni è stato segnalato durante un blitz dei Carabinieri, trovato in possesso di 36 grammi di hashish e una dose di cocaina.

Cocaina e hashish nell'auto, in casa una pistola e sostanze da taglioDurante un controllo, sono state trovate sostanze stupefacenti e un’arma da fuoco in possesso di una coppia di giovani fidanzati, rispettivamente di 25 e 31 anni, residente nelle province di Latina.

