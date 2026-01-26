Stasera alle 21.20 su Rai 2, va in onda in prima visione

I n onda stasera alle 21.20 in prima visione su Rai 2, Sulle ali dell’onore è un film spettacolare e commovente ispirato la storia vera del l’amicizia fra due piloti americani negli anni 50. Il co-protagonista del film è Glen Powell, star emergente di Hollywood che negli ultimi anni ha inanellato un successo dopo l’altro. Da Tutti tranne te a Twisters. Sydney Sweeney e Glen Powell, star di “Tutti tranne te”, cantano “Unwritten” con Natasha Bedingfield X Leggi anche › Perché vedere il thriller “Operation Napoleon” su Rai 2: avvincente complotto fra i ghiacci dell’Islanda Sulle ali dell’onore, la trama completa del film stasera 26 gennaio su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Co-protagonista del film la star emergente di Hollywood Glenn Powell. Visto di recente in "Tutti tranne te" e "Twisters"

Il post virale del Dr Jonny Betteridge svela la tendenza di Hollywood a uniformare i volti delle star attraverso tecniche estetiche.

