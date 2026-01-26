claudio carlomagno sorvegliato a vista in carcere urla agli agenti che vuole uccidersi

Claudio Carlomagno, arrestato e detenuto nel carcere di Civitavecchia, è stato sorvegliato a vista dopo aver manifestato intenzioni autolesioniste. La notizia si è diffusa ieri, segnando un ulteriore sviluppo nel caso giudiziario che lo vede coinvolto. Carlomagno, accusato di aver ucciso e nascosto una persona, si trova in carcere da otto giorni, mentre le autorità monitorano attentamente il suo stato di salute e le sue condizioni psicologiche.

La tragica notizia è arrivata ieri tra le mura del carcere di Civitavecchia, dove da otto giorni Claudio Carlomagno è recluso con l’accusa di aver ucciso e occultato il cadavere della moglie Federica Torzullo. Uno psicologo e uno psichiatra dell’amministrazione penitenziaria hanno avuto il gravoso compito di comunicare al 44enne che i suoi genitori si sono tolti la vita sabato pomeriggio, nella loro villetta di Anguillara Sabazia, impiccati alla stessa trave del portico di casa. La stessa casa dove l’uomo si era rifugiato il 10 gennaio, quando la Procura di Civitavecchia lo aveva iscritto sul registro degli indagati e i carabinieri avevano sequestrato l’abitazione di via Costantino 9, sempre ad Anguillara, nella quale viveva con Federica e dove l’ha uccisa, come lui stesso ha ammesso nell’interrogatorio di garanzia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

