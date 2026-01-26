Claudio Carlomagno sorvegliato a vista in carcere dopo la morte dei genitori | Voglio uccidermi ma non ho il coraggio

Claudio Carlomagno, detenuto nel carcere di Civitavecchia, si trova sotto stretta sorveglianza dopo la morte dei suoi genitori. Durante la detenzione, ha espresso più volte il desiderio di togliersi la vita, dichiarando di non avere il coraggio di farlo. La sua situazione rimane sotto controllo, mentre si affrontano le implicazioni emotive di questa tragica vicenda.

Claudio Carlomagno disperato nella cella in carcere: «Voglio uccidermi ma non ho il coraggio». Ha chiesto del figlio, sorvegliato a vista. La notizia del suicidio dei suoi genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, gli è stata data in carcere dove si trova da una settimana con la terribile accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo.

Carlomagno ha saputo in carcere della morte dei genitori: ora è sorvegliato a vista. La sorella di Federica: orrore nell'orrore. Femminicidio di Anguillara, i coniugi Pasquale Carlomagno e Maria Messenio si sono impiccati. Claudio, marito assassino reo confesso di Federica Torzullo, è detenuto a Civitavecchia.

«Dopo la confessione del figlio Claudio, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio hanno iniziato la loro discesa agli inferi, qualcosa di visibile e percepibile già nel loro aspetto. Li ho incontrati una volta che Claudio ha parlato con i magistrati confessando il delitto»

