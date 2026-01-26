Claudio Carlomagno ha appreso in carcere della morte dei genitori, evento che ha segnato profondamente il suo stato emotivo. La notizia è arrivata mentre si trova in detenzione, in attesa di chiarimenti sulle accuse di omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto con più di venti coltellate e il successivo occultamento del corpo. La situazione rimane complessa, con un quadro giudiziario ancora da definire.

La notizia del suicidio dei suoi genitori gli è stata data in carcere dove si trova da una settimana con la terribile accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo con più venti coltellate e di aver sotterrato il corpo in un terreno accanto all'azienda di famiglia. Claudio Carlomagno, dopo aver saputo della morte della mamma Maria e del padre Pasquale, è sorvegliato a vista nell'istituto di pena di Civitavecchia. A riferirlo è stato il suo difensore, l'avvocato Andrea Miroli, spiegando che adesso il suo "pensiero" va non solo a lui e a "come affronterà questa terribile notizia", ma anche al figlio di dieci anni che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e "per molto tempo" il padre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Claudio Carlomagno, "cos'ha detto quando in carcere ha saputo del suicidio dei genitori"

