Claudia Tranchese, interprete di Carla in Rai1, riflette sul suo ruolo in La preside, evidenziando come recitare le faccia rivivere emozioni legate al senso di inadeguatezza giovanile. Nella fiction, la professoressa di matematica aiuta Luisa Ranieri ad affrontare temi complessi, mantenendo un’interpretazione sobria e autentica. La sua esperienza ricorda l'importanza di essere fedele a sé stessi, senza dover rendere conto a nessuno, se non alle proprie scelte

Che personaggio è Carla? «Volevo che fosse un'insegnante autorevole ma che, allo stesso tempo, utilizzasse il suo ruolo per veicolare dei messaggi che avessero a che fare con la sensibilità, l'empatia e l'attenzione all'altro. Per avvicinare gli studenti alla materia, per esempio, si inventa degli stratagemmi per cercare di attirare la loro attenzione: tutti meriterebbero di trovare un insegnante che si sforza di capire chi ha di fronte». Carla conosce bene la periferia, esattamente come lei. «La cosa che mi piace de La preside è che Eugenia riesce a vedere quello che non c'è e che si potrebbe fare: è un po' una visionaria in questo senso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claudia Tranchese: «Recitare ne La preside mi ha ricordato quando, da ragazza, mi sentivo indietro rispetto agli altri. Non devo spiegazioni a nessuno se non sono moglie e madre»

Approfondimenti su claudia tranchese

Whoopi Goldberg ha recentemente condiviso come la serie

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su claudia tranchese

Claudia Tranchese: «Sono cresciuta nel nulla e ho fame. Ma non sono arrivista e ne sono orgogliosa. Il tempo? Ho paura di sprecarlo»L’abbiamo già conosciuta in Gomorra - La serie, suo esordio come attrice e poi ne L’amica geniale, passando per Generazione 56K ... leggo.it

La preside questa sera su rai 1 Claudia Tranchese buona visione a tutti - facebook.com facebook