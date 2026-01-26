Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 22^ giornata

La classifica e i risultati della 22ª giornata di Serie A sono aggiornati quotidianamente. Questo articolo offre un quadro chiaro delle partite recenti, con i marcatori e le posizioni in classifica, per fornire un’informazione precisa e puntuale sul campionato in corso.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.

