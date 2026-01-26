Città ’riciclone’ Venti sul podio

Da ilgiorno.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, 43 comuni italiani sono stati riconosciuti come “Ricicloni” da Legambiente, con il supporto di Cem. Tra questi, il Vimercatese, Villasanta e Vedano si sono distinti, salendo sul podio per le loro buone pratiche di gestione dei rifiuti. Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno delle comunità locali nel promuovere la sostenibilità e il riciclo.

Anche quest’anno 43 comuni virtuosi di Cem hanno sfilato sul podio di Legambiente. C’erano il Vimercatese in blocco più Villasanta e Vedano: sono loro i Ricicloni 2026. Tutti soddisfano il requisito della produzione di secco pro capite annua inferiore ai 75 chili. Il riconoscimento sul territorio è andato ai comuni che hanno adottato l’Ecuosacco, "strumento chiave per la riduzione della pattumiera nel nostro bacino (fatto in totale di 77 centri)", spiega l’azienda. Nato 12 anni fa, quest’anno vedrà crescere le adesioni: al novero dei 54 centri che l’hanno già adottato, se ne aggiungeranno altri 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

citt224 8217riciclone8217 venti sul podio

© Ilgiorno.it - Città ’riciclone’. Venti sul podio

Leggi anche: Criminalità: Firenze sul podio delle città con più reati. Boom di furti e rapine

Leggi anche: Boom di reati e città “rosse” sul podio: cosa dicono i dati del Viminale sulla criminalità

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Città ’riciclone’. Venti sul podio.

città riciclone venti sulCittà ’riciclone’. Venti sul podioAnche quest’anno 43 comuni virtuosi di Cem hanno sfilato sul podio di Legambiente. C’erano il Vimercatese in blocco più Villasanta e Vedano: sono loro i Ricicloni 2026. Tutti soddisfano il requisito d ... ilgiorno.it

città riciclone venti sulRifiuti, Brescia a due velocità: 42 Comuni Ricicloni ma la città si ferma al 69,6%Nel 2024 i bresciani hanno prodotto 552 kg di scarti pro capite: il dato più elevato in Lombardia. La corsa verso gli obiettivi regionali del 2027 si fa in salita ... bresciatoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.