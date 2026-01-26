Città ’riciclone’ Venti sul podio

Anche quest’anno, 43 comuni italiani sono stati riconosciuti come “Ricicloni” da Legambiente, con il supporto di Cem. Tra questi, il Vimercatese, Villasanta e Vedano si sono distinti, salendo sul podio per le loro buone pratiche di gestione dei rifiuti. Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno delle comunità locali nel promuovere la sostenibilità e il riciclo.

Anche quest'anno 43 comuni virtuosi di Cem hanno sfilato sul podio di Legambiente. C'erano il Vimercatese in blocco più Villasanta e Vedano: sono loro i Ricicloni 2026. Tutti soddisfano il requisito della produzione di secco pro capite annua inferiore ai 75 chili. Il riconoscimento sul territorio è andato ai comuni che hanno adottato l'Ecuosacco, "strumento chiave per la riduzione della pattumiera nel nostro bacino (fatto in totale di 77 centri)", spiega l'azienda. Nato 12 anni fa, quest'anno vedrà crescere le adesioni: al novero dei 54 centri che l'hanno già adottato, se ne aggiungeranno altri 6.

