Cinema gratuito a Verona | Materia viva

Amia Verona vi invita a una serata speciale, aperta a tutti e dedicata a chi ama l’ambiente, la tecnologia e il buon cinema. Martedì 28 gennaio arriva sul grande schermo di Verona “Materia Viva”, il docufilm patrocinato dal Ministero dell’Ambiente che racconta il legame tra sviluppo tecnologico e sostenibilità, accompagnandoci in un viaggio sorprendente nel mondo dei RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Perché guardarlo? Spesso non sappiamo che fine fanno i nostri vecchi smartphone, computer o piccoli elettrodomestici. Materia Viva ci aiuta a scoprire il valore nascosto in questi oggetti e a capire come possano trasformarsi da rifiuti a risorse preziose, evitando sprechi e inquinamento.🔗 Leggi su Veronasera.it

