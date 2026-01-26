Cina | il governo annuncia un’indagine su alti ufficiali dell’esercito

Il governo cinese ha avviato un’indagine ufficiale su alcuni alti ufficiali dell’esercito, tra cui Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale e vicino a Xi Jinping. La notizia evidenzia l’attenzione del governo verso la trasparenza e le riforme all’interno delle forze armate, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le conseguenze di queste verifiche.

In Cina, il governo annuncia un'indagine su alti ufficiali dell'esercito. Indagato anche il braccio destro del presidente Xi Jinping, il vicepresidente della Commissione militare centrale Zhang Youxia. Il governo cinese ha annunciato l'avvio di un'indagine per gravi violazioni disciplinari nei confronti di due dei più alti ufficiali dell'esercito: il vicepresidente della Commissione militare centrale, generale Zhang Youxia, e il capo di stato maggiore della commissione, generale Liu Zhenli. Il caso di Zhang è particolarmente significativo in quanto è il più alto generale in servizio e per anni considerato il più fidato alleato militare del presidente Xi Jinping.

