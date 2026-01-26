Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Sud Italia, interessando porti, stabilimenti e attività produttive. Le recenti mareggiate hanno messo in crisi molte imprese, sollevando dubbi sulla copertura dei rimborsi. Questa situazione evidenzia le criticità nella gestione delle assicurazioni contro eventi atmosferici estremi, in particolare nelle aree più vulnerabili.

Danni estesi a porti, stabilimenti e attività produttive. Il ciclone Harry ha colpito duramente le Regioni del Sud Italia, causando gravi devastazioni a porti, stabilimenti balneari, infrastrutture e aziende. Le conseguenze del maltempo sono state particolarmente pesanti per il tessuto produttivo locale, con molte imprese che ora si trovano ad affrontare danni ingenti e difficoltà nella ripartenza. A preoccupare ulteriormente è il fatto che non tutti i danni potrebbero essere coperti dalle assicurazioni, perché alcuni eventi atmosferici, come le mareggiate, non rientrerebbero tra i rischi previsti dalle polizze obbligatorie.

Ciclone Harry, Sud Italia in ginocchio, imprese colpite e rimborsi a rischio: "Non copertura per mareggiate"

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Sud Italia, interessando porti, stabilimenti balneari e infrastrutture.

Il ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.

