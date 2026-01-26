Ciclone Harry l' esperto | Un evento estremo ed eccezionale che ha combinato più fattori di rischio

Il ciclone Harry è un evento meteorologico di natura extratropicale che ha coinvolto molteplici fattori di rischio, risultando in un episodio estremo e complesso. Secondo l’esperto di 3bmeteo, Francesco Nucera, si tratta di un fenomeno multirischio, caratterizzato da condizioni climatiche particolarmente intense. La sua analisi aiuta a comprendere meglio le dinamiche di eventi di questa portata, evidenziando la complessità e la rarezza di tali situazioni.

Un "sistema extratropicale" e un "evento estremo multirischio". È così che Francesco Nucera, esperto di 3bmeteo.com definisce il ciclone Harry che ha travolto nei giorni scorsi non solo la Sicilia - dove secondo una prima stima avrebbe determinato danni per oltre 2 miliardi - ma anche la Sardegna.

Mega-ciclone Harry, il Sud sotto assedio: vento, mare e un evento estremo che riscrive la climatologiaIl Mega-ciclone Harry si è intensificato nel Canale di Sicilia, portando condizioni meteorologiche estreme nel Sud Italia.

Maltempo estremo al Sud: il ciclone Harry attraversa l’ItaliaIl Sud Italia si trova ad affrontare un episodio di maltempo estremo, con il passaggio del ciclone Harry che sta attraversando la regione.

Francesco Nucera di 3bmeteo.com analizza il sistema extratropicale che ha stravolto non solo la Sicilia ma anche la Sardegna e la Calabria: Ci sono già state tempeste e mareggiate ma in questo caso ...

È una stagione invernale estremamente dinamica e movimentata che ci sta propinando tantissima carne al fuoco. Dopo la violenta maestralata Tirrenica condita da intensi scrosci a sfondo gragnoligeno qu ...

