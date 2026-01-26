Il 26 gennaio 2026, a Catania, La Russa ha commentato le recenti iniziative dopo il passaggio del ciclone Harry, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente la situazione e verificare che le misure adottate siano efficaci. Ha evidenziato l’estensione del territorio coinvolto, includendo Sardegna e Calabria, e ha annunciato che tornerà a controllare personalmente l’andamento delle operazioni una volta passata la festa.

(Agenzia Vista) Catania, 26 gennaio 2026 “Sono molto colpito da quello che ho visto perché il territorio è molto largo e in più c'è la Sardegna e c'è la Calabria. Poi c'è la necessità di fare in fretta nel ricostruire. Il governo potrà mettere a disposizione le risorse, ma poi c'è bisogno della collaborazione dei sindaci e di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni. Siccome, come sapete, non sono estraneo a questo territorio, io tornerò qui regolarmente e periodicamente a verificare che, 'passata la festa, non si gabbi il Santo". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa è andato di persona a vedere l'effetto del passaggio del ciclone Harry con un sopralluogo sul lungomare di Catania, in Sicilia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ciclone Harry, La Russa a Catania: Tornerò a verificare che passata la festa non si gabbi il Santo

A Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

Il ciclone Harry ha provocato gravi danni lungo la costa tra Catania e Messina, con intense mareggiate che hanno causato allagamenti e disagi.

