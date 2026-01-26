Ciclone Harry La Russa a Catania | Tornerò a verificare che passata la festa non si gabbi il Santo – Il video

Durante una visita a Catania, La Russa ha dichiarato di voler monitorare attentamente le condizioni del territorio, sottolineando l’estensione delle aree colpite e l’importanza di verificare che, dopo le festività, non si trascurino eventuali problemi. La sua visita si inserisce nel contesto delle recenti conseguenze del ciclone Harry, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla sicurezza e sulla situazione locale.

(Agenzia Vista) Catania, 26 gennaio 2026 “Sono molto colpito da quello che ho visto perché il territorio è molto largo e in più c'è la Sardegna e c'è la Calabria. Poi c'è la necessità di fare in fretta nel ricostruire. Il governo potrà mettere a disposizione le risorse, ma poi c'è bisogno della collaborazione dei sindaci e di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni. Siccome, come sapete, non sono estraneo a questo territorio, io tornerò qui regolarmente e periodicamente a verificare che, 'passata la festa, non si gabbi il Santo". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa è andato di persona a vedere l'effetto del passaggio del ciclone Harry con un sopralluogo sul lungomare di Catania, in Sicilia.🔗 Leggi su Open.online

Il 26 gennaio 2026, a Catania, La Russa ha commentato le recenti iniziative dopo il passaggio del ciclone Harry, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente la situazione e verificare che le misure adottate siano efficaci.

A Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

Ciclone Harry, La Russa a Catania: Tornerò a verificare che passata la festa non si gabbi il Santo

