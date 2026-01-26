Ciclone Harry incontro all' Arenella con Tardino e Tamajo | Restituiremo subito operatività al porticciolo

Da palermotoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario straordinario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, ha incontrato oggi l’assessore regionale Edy Tamajo e altri rappresentanti istituzionali per discutere delle operazioni di ripristino del porticciolo di Arenella, colpito dal ciclone Harry. L’obiettivo è garantire un intervento rapido ed efficace per restituire immediatamente l’operatività dell’area, nel rispetto delle normative e delle esigenze locali.

Nel corso dell'incontro sono state individuate alcune azioni congiunte, per consentire una rapida ripresa delle attività dello scalo. Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità di attivare immediate forme di sostegno economico per far fronte alle urgenze e alla verifica dei fondali, condizione indispensabile per garantire la piena e sicura navigabilità dello specchio acqueo. "L'obiettivo - ha dichiarato il commissario Tardino - è quello intervenire con rapidità ed efficacia per restituire al porticciolo dell'Arenella la massima operatività. Siamo al lavoro, in stretto coordinamento con le istituzioni e gli operatori del settore, per individuare soluzioni concrete e immediate che consentano di sostenere le attività colpite e accelerare il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo dell'infrastruttura.

VIDEO | Dall'Arenella al Molo Trapezoidale, i danni del ciclone Harry sulla costa palermitana: le immagini

Il video mostra i danni causati dal ciclone Harry sulla costa palermitana, dall'Arenella al Molo Trapezoidale.

Strade del litorale invase da rifiuti e detriti dopo il ciclone Harry, Rap in azione da Mondello all'Arenella

Dopo il passaggio del ciclone Harry, le strade del litorale sono state interessate da accumuli di rifiuti e detriti.

