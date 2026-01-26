Ciclone Harry incontro all' Arenella con Tardino e Tamajo | Restituiremo subito operatività al porticciolo

Il commissario straordinario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, ha incontrato oggi l’assessore regionale Edy Tamajo e altri rappresentanti istituzionali per discutere delle operazioni di ripristino del porticciolo di Arenella, colpito dal ciclone Harry. L’obiettivo è garantire un intervento rapido ed efficace per restituire immediatamente l’operatività dell’area, nel rispetto delle normative e delle esigenze locali.

Nel corso dell’incontro sono state individuate alcune azioni congiunte, per consentire una rapida ripresa delle attività dello scalo. Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità di attivare immediate forme di sostegno economico per far fronte alle urgenze e alla verifica dei fondali, condizione indispensabile per garantire la piena e sicura navigabilità dello specchio acqueo. “L’obiettivo - ha dichiarato il commissario Tardino - è quello intervenire con rapidità ed efficacia per restituire al porticciolo dell’Arenella la massima operatività. Siamo al lavoro, in stretto coordinamento con le istituzioni e gli operatori del settore, per individuare soluzioni concrete e immediate che consentano di sostenere le attività colpite e accelerare il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su ciclone harry

Il video mostra i danni causati dal ciclone Harry sulla costa palermitana, dall'Arenella al Molo Trapezoidale.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, le strade del litorale sono state interessate da accumuli di rifiuti e detriti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su ciclone harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry, nuovo incontro fra la Protezione civile e i comuni colpiti: Oltre 200 milioni di danni stimati; Ciclone Harry, il governo Meloni dichiarerà lo stato di emergenza per i territori flagellati; Dopo il ciclone Harry in arrivo altre perturbazioni con neve; Ciclone Harry, sei settimane per ripristinare la ferrovia tra Messina e Taormina.

Ciclone Harry, a Melito incontro tra i sindaci ed il ministro MusumeciRiteniamo sia un momento importante non solo per dimostrare una vicinanza diretta ai sindaci e ai territori colpiti da questa forte ondata di maltempo che si aspettano delle risposte concrete, ma anc ... cn24tv.it

Ciclone Harry, oggi lo stato di calamità in Consiglio dei ministri: il Governo acceleraRiunione decisiva oggi alle 15.30 dopo la devastazione del ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna. Il ministro a Melito Porto Salvo con Occhiuto: mareggiate devastanti e rischio per la stagione ... quicosenza.it

Post ciclone Harry: in Sicilia continua la conta dei danni tra cittadini e amministrazioni. Sulla situazione è intervenuto anche il deputato regionale Carlo Auteri, chiedendo attenzione e risposte concrete per i territori colpiti. #Sicilia #Maltempo #CicloneHarry #Ca - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com