Ecco i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst 2026 di ciclocross. Tra i junior sono attesi Grigolini e Pezzo Rosola, mentre Agostinacchio non figura tra i presenti. Dopo la conclusione della Coppa del Mondo, l’attenzione si concentra ora sulla gara mondiale in Belgio, evento di grande importanza per il settore.

Dopo l’epilogo della Coppa del Mondo, il ciclocross internazionale si prepara all’appuntamento più atteso della stagione: i Mondiali di Hulst 2026. La rassegna iridata andrà in scena nei Paesi Bassi da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio e assegnerà sette titoli mondiali sulle insidiose linee di un circuito noto per le sue difficoltà tecniche e per condizioni meteo spesso decisive. In questo contesto l’ Italia si presenta con una squadra di dodici atleti, selezionati dal Commissario Tecnico Daniele Pontoni, che mescola talento emergente ed esperienza. Le ambizioni azzurre sono concentrate soprattutto sulle categorie giovanili, dove negli ultimi anni il movimento ha raccolto risultati importanti, come dimostrano le tre medaglie conquistate nella passata edizione di Liévin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst: Grigolini e Pezzo Rosola attesi tra gli junior, assente Agostinacchio

