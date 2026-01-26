Chiesa Juve con il passare dei giorni aumenta questa sensazione | che cosa filtra dall’ambiente bianconero

Con il passare dei giorni, si intensifica la percezione di un fermento crescente attorno al possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. Dalle fonti vicine all’ambiente bianconero emergono segnali che suggeriscono un avanzamento delle trattative e un interesse concreto da entrambe le parti. Restano da chiarire i dettagli ufficiali, ma la situazione sembra evolversi in modo positivo, alimentando le aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Chiesa Juve, con il passare dei giorni aumenta questa sensazione: ecco che cosa filtra dalle parti della Continassa per il suo ritorno. La Juventus ha ripreso la marcia in campionato con rinnovato entusiasmo, forte della bella vittoria ottenuta ieri sera contro il Napoli. Un successo fondamentale per la classifica e il morale, che permette di guardare al futuro immediato con ottimismo, nonostante l’amarezza per quanto accaduto parallelamente fuori dal rettangolo verde. Il voltafaccia di Youssef En-Nesyri, arrivato proprio all’ultima curva di una trattativa che il club pensava di avere ormai chiuso positivamente, non è piaciuto alla dirigenza, rimasta spiazzata dal cambio di rotta repentino del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Approfondimenti su chiesa juve

La Juventus SI INFORMA con il Liverpool per il ritorno di Federico Chiesa! #Shorts

Ultime notizie su chiesa juve

