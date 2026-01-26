Chiesa Juve con il passare dei giorni aumenta questa sensazione | che cosa filtra dall’ambiente bianconero
Con il passare dei giorni, si intensifica la percezione di un fermento crescente attorno al possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. Dalle fonti vicine all’ambiente bianconero emergono segnali che suggeriscono un avanzamento delle trattative e un interesse concreto da entrambe le parti. Restano da chiarire i dettagli ufficiali, ma la situazione sembra evolversi in modo positivo, alimentando le aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori.
Chiesa Juve, con il passare dei giorni aumenta questa sensazione: ecco che cosa filtra dalle parti della Continassa per il suo ritorno. La Juventus ha ripreso la marcia in campionato con rinnovato entusiasmo, forte della bella vittoria ottenuta ieri sera contro il Napoli. Un successo fondamentale per la classifica e il morale, che permette di guardare al futuro immediato con ottimismo, nonostante l’amarezza per quanto accaduto parallelamente fuori dal rettangolo verde. Il voltafaccia di Youssef En-Nesyri, arrivato proprio all’ultima curva di una trattativa che il club pensava di avere ormai chiuso positivamente, non è piaciuto alla dirigenza, rimasta spiazzata dal cambio di rotta repentino del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su chiesa juve
Esonero Gilardino: cosa può succedere in Pisa Juve. Filtra questa sensazione sul futuro del tecnico dei toscani, il sostituto sarebbe sorprendente!
Rinnovo Kostic Juve: cosa accadrà a fine stagione. Filtra questa sensazione sul futuro dell’esterno serbo, tutti i dettagli
La Juventus SI INFORMA con il Liverpool per il ritorno di Federico Chiesa! #Shorts
Ultime notizie su chiesa juve
Argomenti discussi: Il Liverpool spara alto per Chiesa: la Juve insiste e Ottolini gioca il jolly, non tramonta Maldini; Juventus, Spalletti fa fuori Chiesa, boccia Openda, il retroscena e il nuovo obiettivo sul mercato; Chiesa il grande obiettivo della Juventus, ma il Liverpool spara alto: la richiesta del club inglese; Juve, brutte notizie per Chiesa: il Liverpool spara alto.
Calciomercato Juventus - Zirkzee, Mateta, Beto, Chiesa, En-Nesyri, ora cambia tutto sugli attaccantiCalciomercato Juventus: Juanlu Sanchez, Palestra, Maximo Perrone, Douglas Luiz, Fortunato Krediet - Le trattative bianconere ... affaritaliani.it
Juve, En-Nesyri lontano: possibile ritorno di fiamma per Zirkzee e ChiesaI due calciatori attualmente in Premier potrebbero essere delle opzioni papabili per gli ultimi giorni di gennaio ... it.blastingnews.com
Claudio Raimondi riporta gli aggiornamenti di mercato in casa Juventus al TG di SportMediaset #SportMediaset #Mediaset #Juve #Chiesa #Zirkzee - facebook.com facebook
La #Juventus é tornata su Federico #Chiesa! [ @TUTTOJUVE_COM] x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.